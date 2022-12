Forbes med nove hotele, ki jih je treba obiskati, uvrstil tudi slovenskega

Revija Forbes je objavila izbor 21 "nenavadnih novih krajev" za leto 2023 oziroma seznam novoodprtih hotelov in letovišč, ki navdušujejo z edinstvenim dizajnom, sijajnimi lokacijami in drugimi elementi, ki jih ločujejo od konkurence.

Hotel v lasti enega najbogatejših Slovencev

Mednje so uvrstili tudi butični hotel Milka v Kranjski Gori, ki so ga v začetku letošnjega poletja po temeljiti prenovi odprli v zgradbi nekdaj legendarnega penziona Milka. Zgradbo sta po poročanju STA že pred nekaj leti kupila brata Matej in Boštjan Bandelj, slednji je na petem mestu lestvice najbogatejših Slovencev, med epidemijo covida-19 pa so zasnovali nov butični namestitveni in gostinski objekt.

Hotel s sijajnim razgledom na jezero Jasna ima le šest sob, vsaka je oblikovana drugače, v pritličju pa je restavracija, ki je letos po le treh mesecih delovanja dobila Michelinovo zvezdico.

"Že od vsega začetka je bil naš cilj, da Milka pomembno doprinese k svetovni prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije, ki s čudovito naravo, gostoljubjem in nepozabnimi doživetji očara domače in tuje goste," so sporočili iz hotela Milka. "Navdušeni smo, da lahko modernemu popotniku na ustvarjalen način prikažemo pristen pogled na slovensko gastronomijo in kulturo."

Črnogorski hotel v nekdanjem fašističnem taborišču

V Forbesovem izboru se je sicer znašlo še kar nekaj sijajnih hotelov in letovišč, ki vznemirjajo domišljijo in spodbujajo potovalno mrzlico. Med njimi velja omeniti hotel, ki so ga letos poleti odprli v Črni gori na otoku Mamula ob vhodu v Boko Kotorsko.

Uredili so ga v prenovljeni vojaški utrdbi, ki jo je na tem otoku sredi 19. stoletja zgradil avstro-ogrski general Lazar Mamula. V času italijanske fašistične okupacije med drugo svetovno vojno je bila utrdba koncentracijsko taborišče za antifašiste, vojne ujetnike in civiliste, v katerem so zaprli in mučili več kot dva tisoč ljudi. Pozneje je utrdba propadala, zdaj pa so v njej uredili hotel za petičneže.

