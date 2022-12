Forbes: To je pet najbolj podcenjenih mest na Balkanu

Sijajne plaže, visoke gore in zgodovinske znamenitosti – vse to ponuja Balkanski polotok, ki pa ga razen peščice obleganih krajev turistične množice še niso odkrile.

Ameriška revija Forbes je objavila seznam petih po njihovem mnenju najbolj podcenjenih mest na Balkanu. Ta bo zagotovo prav prišel tudi slovenskim turistom, ki imajo te kraje sicer na dosegu roke, a jih razen počitnic na hrvaški obali in silvestrovanja v Beogradu še niso raziskali.

Varna, Bolgarija

Foto: Shutterstock

"Čeprav je pogosto v senci prestolnice Sofija, ima Varna nekaj, kar zagotovo pritegne turiste – obalo," so zapisali pri Forbesu, "to zgodovinsko mesto na zahodnem robu Črnega morja je eno najbolj znanih bolgarskih letovišč, obiskovalcem ponuja urejene hotele, restavracije z morsko hrano in dolgo belo peščeno plažo, v arheološkem muzeju pa si lahko med drugim ogledate starorimske terme, antični nakit in enega najstarejših zlatih zakladov na svetu, ki so ga v tamkajšnjo starodavno nekropolo zakopali med leti 4600 in 4200 pred našim štetjem.

Berat, Albanija

Foto: Shutterstock

Dolga albanska obala postaja vse bolj priljubljena poletna destinacija, a zanimivih zgodovinskih krajev ne manjka niti v notranjosti države. Med njimi Forbes izpostavlja Berat, slikovito mesto na bregovih reke Osum, ki ga je zaznamovala množica različnih kultur, katerih vladavina se je skozi stoletja izmenjevala v teh krajih. "Pisana zbirka arhitekturnih slogov, zgodovinske zgradbe, džamije in cerkve," so Berat opisali pri Forbesu, kot glavno znamenitost pa izpostavili tamkajšnjo trdnjavo iz 13. stoletja.

Doboj, Bosna in Hercegovina

Foto: Shutterstock

Tako kot v Beratu Forbes tudi v Doboju izpostavlja veliko trdnjavo, ki se pne nad tem mestom v Republiki Srbski. Trdnjava Gradina je bila prvič zgrajena v 13. stoletju, nato pa je bila v svoji turbulentni zgodovini vsaj 18-krat požgana in izropana ter vsakič znova obnovljena. Po raziskovanju trdnjave in krepčanju z lokalnimi specialitetami v starem mestnem jedru pa Forbes priporoča, da se odpravite še do Goranskega jezera, priljubljene izletniške točke, kjer se lahko okopate ali pa samo sprostite v naravi.

Niš, Srbija

Foto: Shutterstock

Tretje največje srbsko mesto slovi tudi po tem, da je od tam izviralo več rimskih cesarjev, med drugim tudi Konstantin Veliki, po katerem je zdaj poimenovano niško letališče. Ob starorimski lahko v Nišu zdaj raziskujete tudi druge dele zgodovine, kot sta niška trdnjava iz 18. stoletja ali pa zlovešča Ćele kula, kamniti stolp, "okrašen" z lobanjami srbskih upornikov, ubitih v uporu proti otomanski vladavini. Nenazadnje pa je Niš sijajna izbira za navdušence nad dobro hrano, tamkajšnja kulinarična scena se bliskovito razvija in ponuja kaj za vsak okus.

Ohrid, Severna Makedonija

Foto: Shutterstock

Ohrid je eden od le peščice krajev na svetu, ki je tako na Unescovem seznamu kulturne kot tudi naravne dediščine. Na prvega se je uvrstil zaradi množice stoletja starih cerkva v bizantinskem slogu, medtem ko je na seznamu naravne dediščine zaradi Ohridskega jezera, enega najglobljih in najstarejših jezer v Evropi. V njem se je zaradi geografske izolacije in velike geološke starosti razvil edinstven jezerski ekosistem z več kot 200 endemičnimi vrstami, med katerimi je tudi slovita ohridska postrv. Navdušenci nad naravo bodo na svoj račun prišli tudi v okolici, na primer v bližnjem narodnem parku Galičica, prek 2000 metrov visokem gorovju, ki Ohridsko jezero ločuje od Prespanskega.

Oglejte si še: