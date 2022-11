Med najboljše poročne destinacije na svetu uvrstili Bled

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kje bi se poročili, če bi lahko to storili kjerkoli na svetu? Po mnenju priznane popotniške revije Conde Nast Traveller so najboljše poročne destinacije tiste, ki ponujajo nekaj posebnega, zaradi česar je vredno odpotovati tja.

S tem v mislih so sestavili izbor desetih najboljših poročnih destinacij, ki po njihovem mnenju ponujajo popolno kombinacijo pravljičnega okolja, zanimive tradicije in lepega vremena. Med njimi je tudi slovensko ime, ki verjetno ne bo nikogar presenetilo - slavno Blejsko jezero.

Oklicali so ga za morda nepričakovano izbiro, obenem pa zapisali, da gre za res dramatično scenografijo z gorskimi vršaci, modro gladino jezera in gradom, ki se vzpenja nad našim alpskim biserom, ter, seveda, simpatičnim otokom s cerkvijo. Prav ta daje vedeti, da je ta kraj od nekdaj simbolno povezan s poročnimi obredi, so dodali.

Foto: Pixabay

"Najbolj priljubljena poročna lokacija je Blejski grad, ki ponuja skorajda ptičjo perspektivo na jezero," so še zapisali, omenili pa tudi Vilo Bled, nekdanjo poletno rezidenco Josipa Broza - Tita, ki je nekoliko sodobnejša možnost.

Ob Blejskem jezeru so sicer med najboljše poročne destinacije pri Conde Nast Traveller uvrstili še italijansko jezero Como, grški otok Santorini, Škotsko višavje, španski otok Ibiza, vinorodno deželo Cape Winelands v Južni Afriki, francosko regijo Provansa, mesto Marakeš in gorovje Atlas v Maroku, indonezijski otok Bali in hrvaško mesto Split.

