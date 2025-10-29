Oven

Nikoli ni prepozno pričeti s kakšno aktivnostjo v življenju. Dan bo ravno idealen, da pričnete delati na tem. Nekdo vam bo že namenil pozornost, a vi tega kar ne boste opazili. O vas se širijo samo dobre besede. Izkoristite dober ugled, nikar se ne obotavljajte in naredite korak naprej k ljubezni.

Bik

Danes boste prvi, ki boste izvedeli pomembno novico. Morali se boste tudi odločiti, komu jo boste povedali in komu ne. Manj ljudem boste zaupali, večje bodo možnosti, da informacija ne bo ušla do napačnih ljudi. Vsekakor premislite, komu jo boste zaupali in kdo so pravi prijatelji v takšnih časih. Vaša intuicija bo prava.

Dvojčka

Stvari se bodo spremenile in znaki bodo danes zelo očitni. Vse, kar je včasih bilo trdno in stabilno, se bo podrlo. Vsi imamo radi, da so stvari predvidljive večino časa, a včasih je tudi dobro, da pride nekdo mimo in malo premeša stvari, da se lahko znebimo odvečnih in nepotrebnih stvari.

Rak

S problemom ste se borili kar nekaj časa. Dobili boste dragocen vpogled v celotno zadevo in še danes boste vedeli, kako jo boste rešili. Odgovor bo prišel od nepričakovanega vira. Kako boste odreagirali na novo informacijo v vaši situaciji, bo odvisno od tega, kako odprti boste za spremembe.

Lev

To bo dan, ko boste imeli korist, ker se boste bolj zavedali vašega čustvenega stanja. Čeprav boste izkusili občutke, ki jih raje ne bi, nikar ne skrbite. Naučili se boste veliko o sebi, končno boste videli sebe in svoje probleme. Prilagodite perspektivo tako, da boste videli večjo sliko. Vaša potreba po čustvenem udobju bo narasla.

Devica

Čas bo pravi, da začnete deliti svoja čustva. Komunikacijske linije bodo odprte. Že težke teme boste obravnavali preprosto in rešili boste kar nekaj problemov. Sledite vašim občutkom in vsi problemi se bodo rešili. Preden se boste za kaj odločili, dobro premislite o poti do rešitve. V ospredju bo energija, sprejmite izziv in uživajte v nagradi.

Tehtnica

Čas bo idealen za osebna in prijateljska razmerja. Odprto in pošteno boste delili čustva, interese in skrbi z drugimi. Videli boste povezave in možnosti, ki ste jih prej spregledali. Sedaj bo čas za komunikacijo in delitev vaših načrtov in sanj. Ob vsem skupaj pa boste spoznali tudi prav posebno osebo.

Škorpijon

Vaš bližnji prijatelj je zelo občutljiv in hitro ranjen zaradi tistega, kar pravijo drugi. Pomagajte mu in ga spravite ven ter počnita skupaj nekaj zabavnega. Nimate vseh odgovorov, ki jih išče, a že če ga boste odpeljali v družbo, mu bo dobro delo, saj bo takrat misli čisto preusmeril, vi pa se boste sprostili.

Strelec

Karkoli boste naredili, ne boste videli nobenega napredka. Lahko bo šlo za vaš pristop, morda bo napačen in vam ne bo pomagal. Velikokrat pričakujete nagrado za vaša dejanja takoj, kar privede do razočaranja. Svoj izziv pričnite brez primerjanja sebe z vsemi drugimi in tako boste štartali s pravim pristopom.

Kozorog

Danes bosta v ospredju vaša ognjevitost in temperament. Na delovnem mestu se boste lahko zapletli v prepire s sodelavci, zato jim pustite prosto pot, naj tudi oni mirno predstavijo svoje argumente. Prisluhnite ljudem okoli vas in ne bodite nepotrpežljivi. Težave se bodo lahko pojavile tudi v odnosih s prijatelji.

Vodnar

Dan bo idealen za vas in vse vaše medosebne odnose. Vaša zmožnost, da se izražate samozavestno in odprto, vam bo prinesla spoštovanje in občudovanje drugih. Spodbujali boste ideje in cilje, v katere boste začeli močno verjeti. Drugi bodo tiho sprejeli vaše predloge in ideje, ponudili bodo tudi pomoč.

Ribi

Zadnji čas ste zelo nekomunikativni in čutite, da drugi niso preveč dovzetni do tega. Pogovori vas obremenjujejo in občutek imate, da prihajate v navzkriž z drugimi. Nagnjeni ste k temu, da svoje misli držite zase. Če si boste vzeli nekaj časa samo zase, bo to koristilo tako vam kot vašim odnosom z bližnjimi.