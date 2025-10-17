Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

N. V.

Petek,
17. 10. 2025,
21.33

Izolo razglasili za najbolj podcenjeno destinacijo v Evropi

N. V.

Izola | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

"Mestece, kjer slovenska obala najbolj zablesti," so na priljubljenem popotniškem portalu opisali Izolo, po njihovem mnenju najbolje varovano turistično skrivnost.

Popotniški portal TimeOut je objavil članek o Izoli, ki so jo razglasili za najbolj podcenjeno destinacijo v Evropi. "To mestece je pogosto spregledano zaradi bolj znanih turističnih točk, kot sta Blejsko jezero in Ljubljana," so zapisali in dodali, da je po njihovem mnenju Izola kraj, "kje slovenska obala najbolj zablesti".

Izola je po njihovem mnenju idealna izbira za vse, ki si želijo tihega in umirjenega oddiha. "Tempo življenja je v tem čudovitem ribiškem kraju nedvomno počasnejši," so zapisali, "tam se boste sprostili in pozabili na stres vsakdanjika."

Izola | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Naše obmorsko mesto so opisali kot "polno beneške elegance z ozkimi, zavitimi ulicami, ki skrivajo simpatične lokale, romantične restavracije in prizore vsakdanjega življenja, ki so z bolj znanih destinacij že izginili".

Ob Izoli, ki so jo postavili na prvo mesto najbolj podcenjenih evropskih destinacij, so izpostavili še mestece Machynlleth v Walesu in Tilburg na Danskem.

