Lonely Planet razkril destinacije, ki jih priporoča za leto 2023

Tradicionalni izbor najboljših destinacij leta so tokrat prvič razdelili v različne kategorije glede na to, kakšne vrste turist ste.

S tem, ko se bliža konec leta, so vse bolj ali manj popotniške publikacije začele objavljati izbor destinacij, ki jih po njihovem mnenju velja obiskati prihodnje leto. Zdaj so svoj seznam razkrili tudi pri popotniški publikaciji Lonely Planet.

Tokratni, že 18. izbor zapovrstjo so prvič razdelili v več kategorij glede na to, kakšen oddih vam je najbolj pri srcu. Pet kategorij obsega destinacije za tiste, ki jim je najpomembnejša hrana, za tiste, ki jim je pot pomembnejša od cilja, za tiste, ki se želijo predvsem sprostiti in spočiti, za tiste, ki si želijo stika z lokalno skupnostjo in kulturo, ter za tiste, ki si želijo izvedeti oziroma se naučiti kaj novega.

Top destinacije za kulinarične navdušence:

Lima, Peru

Umbrija, Italija

Fukuoka, Japonska

Kuala Lumpur, Malezija

Montevideo, Urugvaj

Južna Afrika

Foto: Pixabay

Top destinacije za popotovanje:

Nova Škotska, Kanada

Butan

Nacionalni parki v Kolumbiji

Z vlakom od Istanbula v Turčiji do Sofije v Bolgariji

Zahodna Avstralija

Zambija

Top destinacije za sprostitev:

Dominika

Halkidiki, Grčija

Jamajka

Jordanija

Malta

Foto: Unsplash

Top destinacije za spoznavanje lokalne skupnosti:

Akra, Gana

Albanija

Sydney, Avstralija

Gvajana

Boise, Idaho, ZDA

Aljaska, ZDA

Top destinacije za učenje:

Nova Mehika, ZDA

El Salvador

Dresden, Nemčija

Marseille, Francija

Manchester, Združeno kraljestvo

Južna Škotska

