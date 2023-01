Destinacije, kamor bi po mnenju CNN morali potovati letos

Po skoraj treh letih bolj ali manj strogih omejitev za turiste po vsem svetu bomo v letu 2023 − vsaj za zdaj kaže tako − spet potovali s polno paro. Za tiste, ki svoje beležnice še nimajo polne zamisli, kam se odpraviti, je CNN izbral kar 23 destinacij po vsem svetu, ki jih je po njihovem mnenju letos vredno obiskati.

Poljska

Poljsko so pri CNN na vrh izbora destinacij za letošnje leto uvrstili iz na prvi pogled nenavadnega razloga − zaradi vojne v Ukrajini. "Leta 2023 bi morali obiskati Poljsko, da ji s tem pokažete solidarnost, ker je bila Poljska solidarna z Ukrajino," so zapisali in pojasnili, da je ta država sprejela več ukrajinskih beguncev kot katerakoli druga. Prav zato, ker deli mejo z Ukrajino, pa je Poljska lani zabeležila občuten upad prihodov turistov, čeprav je večina tamkajšnjih najbolj priljubljenih destinacij od Ukrajine oddaljena na stotine kilometrov. "Zdaj jim lahko pomagate tako, da se tja odpravite na počitnice," so zapisali pri CNN.

Krakov, Poljska Foto: Pixabay

Zahodna Avstralija

20. aprila bo na severozahodu najmanjše celine mogoče opazovati popoln sončni mrk. Najboljši kraj za to bo polotok Ningaloo oziroma tamkajšnje mesto Exmouth, kjer se na ta, le kakšno minuto dolg dogodek, pripravljajo že celo leto. Obiskovalcem bodo postavili opazovalne ploščadi z vso potrebno opremo, da si bodo sončni mrk varno ogledali, nebesni fenomen pa bodo pospremili s tridnevnim festivalom.

Liverpool, Združeno kraljestvo

Pristaniško mesto Liverpool, ki slovi kot rojstni kraj legendarne skupine The Beatles, bo svoji glasbeni dediščini letos dodalo še eno poglavje − maja bo gostilo izbor za pesem Evrovizije. Junija bodo nato praznovali 25 let tamkajšnjega bienala sodobne vizualne umetnosti, na katerem se bo do septembra predstavilo več kot 30 mednarodnih umetnikov in kolektivov. V Liverpoolu pa upajo, da bodo s tem vsaj malo popravili sramoto iz leta 2021, ko jih je Unesco vrgel s seznama svetovne dediščine.

Charleston, Južna Karolina, ZDA

Očarljivo mesto Charleston v Južni Karolini se je od nekdaj ponašalo s svojo zgodovino, pri čemer pa so njene neprijetne dele radi zamolčali. Zdaj nameravajo to popraviti − letos odpirajo Mednarodni afroameriški muzej ob ustju reke Cooper, kjer so na severnoameriška tla stopili mnogi Afričani, ki so jih tja pripeljali kot sužnje. Novi muzej bo s svojimi vsebinami posvečen temu neslavnemu poglavju ameriške (in evropske) zgodovine, obiskovalcem bo razgrinjal življenje sužnjev pa tudi njihovih potomcev.

Charleston, Južna Karolina, ZDA Foto: Unsplash

Vilna, Litva

V litovski prestolnici so v preteklih letih pri turistični promociji ubrali zanimiv pristop − norčujejo se iz dejstva, da večina sveta ne ve, kje Vilna je. Letos nameravajo to popraviti, ne nazadnje bo mesto 25. januarja obeležilo že 700. obletnico. Častitljiv jubilej bodo praznovali vse leto, program vključuje glasbene festivale, razstave in druge dogodke, sicer pa velja omeniti, da si Vilna v vsakem primeru zasluži obisk. Če ne drugega, je celotno njeno staro mestno jedro pod Unescovo zaščito svetovne dediščine.

Fidži

Otoška država v južnem Tihem oceanu se je po pandemiji covid-19 za turiste odprla šele konec leta 2021 in turistične številke se tam še zdaleč niso vrnile na raven pred pandemijo. V tem morskem paradižu je tako še vedno mogoče najti kotiček zase, raziskovati podvodne lepote pa tudi zaklade nad gladino, kot je mesto Levuka, nekdanja prestolnica, ki ima zdaj Unescovo zaščito svetovne dediščine.

Manaus, Brazilija

Čeprav se uničevanje amazonskega pragozda še zdaleč ni zaustavilo, se mnogi v Braziliji vendarle trudijo delovati nadvse okolju prijazno. Tudi turistične nastanitve, med katerimi pri CNN izpostavljajo dve trajnostni nastanitvi v bližini mesta Manaus, prestolnice zvezne države Amazonas. V obeh teh ekoloških nastanitvah se trudijo biti energetsko samozadostni, elektriko pridobivajo s pomočjo sončnih celic, s predelavo organskih odpadkov pa sami pridobivajo bioplin.

Botanični vrt v Muzeju Amazonije v Manausu Foto: Unsplash

Solun, Grčija

Ob množici grških otokov večina obiskovalcev hitro spregleda Solun, drugo največje mesto v Grčiji, ki pa ga je še kako vredno obiskati. Unesco ga je zaradi pestre kulinarične scene leta 2021 razglasil za gastronomsko prestolnico, to pa so zdaj še podkrepili s prenovo in ponovnim odprtjem sto let stare tržnice, ki jo je zasnoval sloviti arhitekt Eli Modiano. Novembra pa bodo v Solunu dočakali še eno pomembno prelomnico − odprtje prve linije podzemne železnice, ki jo gradijo že skoraj 20 let.

Ruanda

Turistično vse bolj razvita Ruanda ta mesec dobi enega najbolj vznemirljivih hotelov do zdaj. Italijanski podjetnik Daniele Kihlgren bo svoj koncept razpršenih hotelov, poimenovan Sextantio, prvič preizkusil zunaj Italije in na jezeru Kivu, enem največjih v Afriki, odprl kompleks tradicionalnih koč, namenjenih bivanju turistov. Projekt, ki bo finančno podpiral tudi lokalno skupnost, bo obiskovalcem omogočal vpogled v vsakdanje življenje v tem delu afriške celine.

Göteborg

Drugo največje mesto na Švedskem so že šestkrat zaporedoma razglasili za najbolj trajnostno destinacijo na svetu, kar 95 odstotkov tamkajšnjih hotelov ima ekološke certifikate, z 274 kvadratnimi metri zelenih površin na prebivalca pa je to ena najbolj zelenih destinacij v Evropi. Leta 2021 je Göteborg dopolnil okroglih 400 let, a so zaradi pandemije covid-19 praznovanja preložili. Velika zabava se obeta letos, od junija vse do jeseni, ob tem pa bodo praznovali še 50-letnico kronanja švedskega kralja Karla XVI. Gustava.

Rožnato jezero v emiratu Ras al Khaimah Foto: Unsplash

Ras al Khaimah, Združeni arabski emirati

Ob omembi Združenih arabskih emiratov velika večina pomisli na mestni blišč Dubaja. A tudi ljubitelji narave lahko v teh krajih pridejo na svoj račun, sploh v najsevernejšem emiratu Ras al Khaimah, kjer so si zadali cilj, da do leta 2025 postanejo najbolj trajnostna destinacija na Bližnjem vzhodu. "Pustolovski emirat", kot ga kličejo, se je osredotočil predvsem na adrenalinske odvisnike, ki jim ponuja vse, od deskanja po peščenih sipinah do potapljanja, pa tudi najdaljšega spusta po jeklenici (zipline) na svetu.

Laos

Edina država v jugovzhodni Aziji, ki nima morske obale, je dolgo veljala za destinacijo, kjer si je treba zaradi slabe infrastrukture za potovanje vzeti obilico časa. Precej drugače je od leta 2021, ko so odprli novo, hitro železniško povezavo med prestolnico Vientiane in mestom Luang Namtha na severu države. Po drugi strani pa vam bo še vedno veliko časa vzelo odločanje, kaj si v Laosu ogledati − ti zgodovine in naravnih lepot polni kraji namreč osupnejo na vsakem koraku.

Gruyères, Švica

Srednjeveško mesto v švicarskem kantonu Fribourg je na vsakem koraku videti kot iz pravljice, še posebej pravljično pa je za vse ljubitelje sira. To so namreč kraji slovitega sira grojer, ki je nedvomno ena največjih turističnih atrakcij v tem kraju z okoli 1.700 prebivalci. Če vam sir ne diši, pa stavijo še na enega aduta, čokolado, ki jo izdelujejo v tamkajšnji znani čokoladnici Maison Cailler. In če vas še to ne prepriča, naj omenimo muzej H. R. Gigerja, švicarskega umetnika, ki je za film Osmi potnik oblikoval prav tega, osmega potnika.

Sirarna grojerja v Gruyèresu Foto: Pixabay

Minneapolis, Minnesota

Minneapolis se, morda nekoliko presenetljivo, uveljavlja kot ena od kulinaričnih prestolnic v ZDA. Med drugim je prav v tem mestu aktualna nosilka nagrade James Beard (najbolj prestižne ameriške kulinarične nagrade) za najboljšo novo restavracijo. To je Owamni, restavracija z nenavadnim konceptom, ki se osredotoča le na povsem avtohtone severnoameriške sestavine, kot so postrvi, bizonovo meso in sladki krompir, ignorira pa uvoz iz Evrope, kot sta govedina in pšenična moka.

Bogota, Kolumbija

Glavno mesto Kolumbije je v primerjavi s kolumbijsko karibsko obalo in slikovitim mestom Cartagena pri turistih kar nekoliko zapostavljeno. Morda tudi zato, ker je cestni promet ob pomanjkanju učinkovitega javnega prevoza pogosto resnično neznosen. Po drugi strani pa je tudi to mogoče spregledati, sploh ob nedeljah, ko več kot sto kilometrov cest zaprejo za motoriziran promet in jih prepustijo kolesarjem. Ko k temu dodate še očarljivo kombinacijo kulture in kulinarike, postane jasno, zakaj velja obiskati tudi Bogoto.

Mustang, Nepal

Nekdanje kraljestvo, zdaj pa nepalsko okrožje na pragu Tibeta je območje, kjer so nekoč tekle starodavne trgovske poti med Himalajo in Indijo, ter izjemno priljubljena destinacija za gornike in alpiniste. Čeprav gre za odročne kraje (od Katmanduja jih loči enourni let ali pa 12 ur vožnje), ne bodo več dolgo neokrnjeni − še letos naj bi tam odprli luksuzno letovišče. Morda velja tja odriniti, preden pridejo petični obiskovalci.

Nacionalni park Serengeti v Tanzaniji Foto: Unsplash

Tanzanija

Ko ljudje pomislijo na Afriko, v glavnem pomislijo na prizore iz Tanzanije, pa naj bodo to zebre, žirafe in levi v Serengetiju, pogled na zasneženi Kilimandžaro ali pa bele plaže Zanzibarja. Zdaj se želi ta vzhodnoafriška država še bolj odpreti svetu, njihov nacionalni letalski prevoznik Air Tanzania uvaja nove lete, tudi v Evropo oziroma Združeno kraljestvo, letos pa naj bi začeli graditi tudi prvo avtocesto.

Kairo, Egipt

Po vrsti preložitev naj bi se letos v Kairu vendarle odprl Veliki egipčanski muzej (GEM), največji muzej na svetu, posvečen eni civilizaciji. Za ta megaprojekt so porabili okoli milijardo evrov, obsegal bo kar 500 tisoč kvadratnih metrov in obiskovalcem predstavljal bogato zgodovino egipčanske civilizacije, med drugim pa bo tam razstavljena celotna zbirka iz grobnice faraona Tutankamona.

Naošima, Japonska

Otok Naošima velja za obvezno postajo ob obisku Japonske, sploh za turiste, ki se navdušujejo nad sodobno umetnostjo. Pohvali se lahko z vrsto muzejev, na umetniška dela pa je mogoče naleteti tudi na prostem. Tam lahko vidite dela kultne Yayoi Kusama, najbolje prodajane še žive umetnice na svetu, tam sta ustvarjala James Turrell in Walter De Maria, vidite lahko tudi slike Clauda Moneta ali pa preprosto občudujete zunanjost muzejev, ki jih je oblikoval slavni japonski arhitekt Tadao Ando.

Slavna skulptura še slavnejše umetnice Yayoi Kusame na otoku Naošima Foto: Unsplash

Belize

Ta srednjeameriška država je v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih izbir za zimski oddih ob toplem Karibskem morju, raziskovanje tamkajšnjega koralnega grebena, ki je drugi največji na svetu, in potapljanje v "Veliko modro luknjo". Toda nič manj spektakularna ni notranjost države s svojimi deževnimi gozdovi, rekami in obiljem arheoloških najdišč starodavne majevske civilizacije.

Oaxaca, Mehika

Mehiška zvezna država Oaxaca z istoimensko prestolnico velja za enega najbolj kulinarično zanimivih delov Mehike. To je svetovno središče žganja mezcal, morda še bolj pa blestijo s hrano. Tamkajšnja kuhinja, kot v preostali Mehiki, temelji na koruzi, fižolu in čiliju, obenem pa uporabljajo še množico drugih sestavin, od avtohtonih sirov do čokolade, pa tudi kobilic.

Ottawa, Kanada

Ko govorimo o prestolnicah, ki ždijo v senci drugih, bolj znanih mest, je glavno mesto Kanade zagotovo med njimi. Ottawa je nedvomno manj znana kot francosko šarmantni Montreal in bleščeči Toronto, a je ne gre spregledati, zatrjujejo pri CNN, in kot dokaz predlagajo kar dva džezovska festivala, februarskega in junijskega, ter največje drsališče na svetu, ki ga predstavlja zaledeneli kanal Rideau, ena od vodnih žil skozi mesto.

Veliko naravno drsališče na kanalu skozi Ottawo Foto: Unsplash

Uganda

Ob ponovnem zagonu turizma po pandemiji covid-19 so se v Ugandi odločili, da njihova turistična ponudba ne bo več temeljila le na safarijih in opazovanju goril, temveč želijo izpostaviti tudi druge atribute. Ne nazadnje lahko ponudijo vse, od obal slovitega Viktorijinega jezera in brzic Belega Nila do zasneženega gorovja Rwenzori, lani pa so odprli tudi ugandsko kolesarsko pot, ki v 22 etapah preči kar 1.600 kilometrov.

