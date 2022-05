Konec je: odločila sta se, da zapustita eksperiment Poroka na prvi pogled #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili pete ceremonije zaobljub. Na kavč pred strokovnjake sta sedla tudi Kate in Sandi, ki po vseh teh tednih nista več našla skupnega jezika. Od eksperimenta sta se poslovila.

Kate je strokovnjakom sprva povedala, da ji Sandi v odnosu ne dovoli povedati njenega mnenja, da je ne posluša in da kriči nanjo. "To je posledica prejšnjih vedenj. Človek, ki se do zdaj ni trudil, zdaj pa bi se … Tu imam bariero od zadaj," je povedal Sandi. Strokovnjaki so mu želeli pojasniti, zakaj sta s Kate dobila naloge, ki bi lahko rešile njun odnos, in da bi bilo dobro, če bi Kate dal novo priložnost.

Milena Pleško je Sandija vprašala, kako pripravljen je pozabiti na preteklost in graditi na novem odnosu. "Poglejte. Ko te nekdo prizadene na začetku, nimaš več zaupanja. Jaz ga do nje nimam. Ko ti nekdo postavi bariero in se mu ne moraš približati … Jaz sem bil odsekan že v štartu in nisem imel enakopravne meje, na kateri bi lahko karkoli gradil."

Dodal je, da prepad med njima izhaja iz razlike v letih in različnih okolij. "Velikokrat sem bil razočaran, in ko vidim, da nekaj ne gre, se zaprem. Če vidim, da nekaj ne gre, se mi zdi nesmiselno truditi. Če se bo eden trudil mesec dni, drugi pa štirinajst dni, je to zame premalo," je iskreno priznal Sandi.

Zakonca sta naposled razkrila še svoji odločitvi. Za Sandija je bila to najtežja odločitev do zdaj, ker ga je vse skupaj preveč globoko prizadelo. Izbral je možnost odhoda. Nato je spregovorila še Kate, ki je priznala, da ni navajena v družbi imeti asocialnega in neprilagodljivega človeka, zato se je tudi ona odločila, da iz eksperimenta odide, s hvaležnostjo za vse izkušnje. Njuna pot se je tako zaključila.

