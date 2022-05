Sanela: Že zelo dolgo me ni nihče tako prizadel #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri sta se Sanela in Andraž odpravila na izlet z ladjico in obujala spomine na pretekle v eksperimentu. Med njima je bila očitna napetost, Andraž pa je priznal, da je tako dolgo ostal v eksperminetu le zato, ker je želel dokazati svojo vztrajnost.

Andraž je med pogovorom večkrat priznal, da večino časa ni bil iskren do Sanele, saj bi to po njegovem mnenju med njima povzročilo samo še več trenj. Nato je pojasnil, da je kakšno lepo stvar o Saneli povedal samo zato, ker je želel biti spoštljiv in zadevo olepšati. Sanela je bila zaradi tega zelo razočarana. “Že zelo dolgo me ni nihče prizadel tako kot me je Andraž.”

Andraž je še povedal, da ne ve, kaj bi še lahko povedal, ne da bi jo s tem prizadel. Vseeno je dejal, da mu do zadnjega ne bo jasno, kaj so strokovnjaki videli med njima, da so ju združili v par. Sanela mu je rekla, da bo morda to ugotovil, ko bo osebnostno zrastel, Andraž pa je to zatrl z besedami: “Mislim, da ne, ker bom na to zelo hitro pozabil.”

Sanela mu je svetovala, naj na njuno izkušnjo pomisli, čez eno leto, ko bo bolj odrastel, Andraž pa je suvereno dejal: “Njeno mnenje sicer sprejemam, me pa niti malo ne zanima.” Sanela mu je nato priznala, da sprejema in razume njegovo mnenje, Andraž pa jo je dopolnil: “Mislim, da ga ne sprejemaš, razumeva pa oba eden drugega. Jaz samo čakam, da greva oba vsak po svoje.”

Sanela je bila prepričana, da Andraž s takim mnenjem osebnostno ne bo zrastel, vseeno pa sta na koncu dejala, da drug drugemu privoščita v prihodnosti vse najboljše, Andraž pa je poudaril, da se v zdanjem tednu veseli le še skupne večerje. Kakšno vzdušje je vladalo med druženjem Andraža in Sanele, si lahko pogledate v zgornjem videu.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.