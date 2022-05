Klemen Bučan in Chorchyp razkrila, kako sta se spoznala pred natanko 20 leti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V kvizu Leta štejejo, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, se bosta v ugibanju let neznancev preizkusila vsestranska Tinkara Fortuna in Denis Porčič - Chorchyp, ki je navduševal tudi v Exatlonu. Tinkara in Chorchyp sodelujeta pri različnih skupnih projektih, tokrat pa ju čaka nekoliko drugačen izziv, skozi katerega ju bo popeljal voditelj Klemen Bučan.