Radijski voditelj: Jaz sem zjutraj neprijazno bitje #video

V oddaji Leta štejejo, ki jo na Planetu lahko ujamete vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se tokrat preizkusila radijska voditelja Žana Vidmar in Klemen Bunderla, ki sta v finale prišla z lepim zneskom, nato pa se poslovila le z bonusom.

Žana in Klemen sta v finale vstopila s kar osem tisoč evri, potem pa se je zadnja neznanka izkazala za pretrd oreh, saj jima njenih let v štirih poskusih ni uspelo natančno določiti. Oddajo sta tako zapustila le z nagrado v višini 200 evrov, ki sta jo dobila kot bonus, ker sta leta enega neznanca pravilno določila. Radijska voditelja sta na koncu priznala, da je bilo kljub temu izredno zabavno sodelovati v oddaji.

Žana in Klemen, ki je zaradi operacije v predelu oči nosil očala, sta radijska voditelja in skupaj zbujata poslušalce. To pomeni, da se njun dan začenja zelo zgodaj, vseeno pa je Klemen priznal, da ni jutranji človek. Vstajata zjutraj okrog 4.30. "Takrat, ko smo včasih hodili spat," se je pošalil Klemen, ki ima tudi psa in ga mora pred službo peljati na sprehod.

"Jaz sem zjutraj zelo neprijazno bitje in Žana prvo uro zelo lepo dela z mano," je razložil Klemen. Da lažje preživita te zgodnje jutranje ure, spijeta veliko kave. Več v videu.

