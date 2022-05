Nocoj ob 19.45 si boste na Planetu lahko ogledali zabavni kviz Leta štejejo s Klemnom Bučanom. V ugibanju let neznancev se bosta pomerila radijska voditelja Žana Vidmar in Klemen Bunderla. Zadnji bo v oddaji nosil sončna očala, za kar ima dober razlog.

V oddaji Leta štejejo se bosta kot tekmovalca tokrat preizkusila radijska in televizijska voditeljica ter maratonska plavalka Žana Vidmar in radijski in televizijski voditelj ter pevec Klemen Bunderla. Žana in Klemen sta sodelavca na radiu, spoznala pa sta se, ko je Žana h Klemnu prišla na razgovor za službo.

Klemen bo v nocojšnji oddaji nastopil s sončnimi očali, zato bo verjetno marsikaterega gledalca zanimalo, kaj je razlog za to. V oddaji je razložil, da je pred kratkim imel operacijo na očeh. Zaradi odvečne kože se mu je namreč zmanjševalo vidno polje.

Pogled na podplutbe okrog oči je želel gledalcem prihraniti, a ga je voditelj Klemen Bučan vseeno prepričal, da je snel očala in pokazal, kako je videti. Več v zgornjem videu.

