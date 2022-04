Rivalstvo iz Exatlona še vedno živo #video

V oddaji Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se v ugibanju let neznancev preizkusila exatlonovca Pina Umek in Marko Knafelc, ki sta v oddaji razkrila tudi nekaj zanimivih zgodb z Exatlona.

Pina Umek in Marko Knafelc, ki ju poznamo iz oddaje Exatlon in po dih jemajočih adrenalinskih izzivih, se v oddaji Leta štejejo nista najbolj izkazala. Pri šestem neznancu sta starost zgrešila kar za 11 let in oddajo zapustila brez dobitka. Vseeno sta na koncu priznala, da sta se v oddaji zelo zabavala. Več v zgornjem videu.

Med oddajo sta se oba tekmovalca sicer strinjala, da je kviz Leta štejejo zanju težji kot Exatlon. "Poligoni so nekaj, kar nama je znano, tečeš, meriš, tole je pa kar drugače," je bil dejal Marko. Dodala sta, da je bilo v Exatlonu veliko v glavi, saj je bil po njunem mnenju mentalni izziv velikokrat težji kot fizični.

Rivalstvo v Exatlonu

V oddaji je bilo govora tudi o televizijski preizkušnji Exatlon, kjer sta bila oba med najboljšimi tekmovalci na poligonih. Tekmovalnost iz šova je, malo za šalo malo zares, med njima prisotna še danes, saj sta bila v nasprotnih ekipah, Pina je tekmovala za rdečo ekipo Triglav, Marko pa je bil član modre ekipe Jadran.

"Priznam, da modri definitivno niso bili boljši," je na vprašanje voditelja Klemna Bučana o tem, katera ekipa je bila boljša, odgovorila Pina. "Ja, mogoče res rdeči, po številu žuljev, bušk, pretečene krvi, drugače pa je jasno, da se nam modri niste približali," ji je vrnil Marko. "No, no, mislim, da smo videli, kdo je zmagal, tam modre barve ni bilo," je debato sklenila Pina.

