Mama je razkrila, da je bil Igor Mikič kar en mesec brez imena #video

V nocojšnji oddaji Leta štejejo, ki jo lahko ujamete ob 19.45 na Planetu, bo voditelj Klemen Bučan gostil vedno zabavnega Igorja Mikiča - Mišico in njegovo mamo. V oddaji bomo o exatlonovcu izvedeli tudi marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, da je že ob rojstvu vse presenetil in zato kar en mesec ni imel imena.

V nocojšnji oddaji se bosta v ugibanju let neznancev preizkusila udeleženec prve sezone Exatlona, maneken, trener fitnesa, radijski in televizijski voditelj ter raper Igor Mikič - Mišica in njegova mama Marija, ki je po poklicu frizerka, zdaj pa se veliko ukvarja s športom, potuje in preživlja prosti čas z vnuki.

"Sem pravi alfa moški, ki potrebuje alfa mamo, in to moja mama je," je o mami povedal Igor ter dodal, da ga je vedno podpirala v vsem v življenju, tudi če je kdaj naredil kakšno napako, kot so na primer rožnati lasje in nalakirani nohti.

Igor je v oddaji povedal še, da je po izobrazbi kuhar in da je dve leti delal v Melbournu v Avstraliji. Tam je združeval manekenstvo in kuhanje, srce pa ga je pripeljalo nazaj v Slovenijo, kjer dela tisto, kar ga osrečuje. "Znan sem, to lepoto je treba pokazati," je dejal Igor in poskrbel za smeh.

Po rojstvu je bil en mesec brez imena

Igor je razkril tudi zanimiv zaplet ob svojem rojstvu. Ko je bila mama noseča, je ves čas mislila, da bo rodila hčerko, in imela že izbrano ime Maja. Kupila je tudi že oblačila, vsa v rožnati barvi. "Zato imam verjetno tako rad rožnato barvo," se je pošalil Igor.

V porodnišnici je sledilo presenečenje in na svet ni prijokala deklica, ampak fantek. Igor je bil zato kar en mesec brez imena in mamo so z upravne enote opozorili, da mora sinu nadeti ime. Ime je nato izbral dedek. "Rekel je, ali Igor ali Srečko," je povedala Marija.

"Srečko mi pa res ne bi pristajalo," ob tem ni mogel zadrževati smeha Mišica, voditelj Klemen Bučan pa mu je odvrnil, da bi mu v oddaji to ime lahko prišlo zelo prav. Več v zgornjem videu.

Ali bo Igorja Mikiča in njegovo mamo v kvizu Leta štejejo spremljala sreča, preverite nocoj na Planetu.

