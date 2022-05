Srečanje Igorja Mikiča s konjem se ni najbolje končalo #video

V oddaji Leta štejejo sta se v ugibanju let neznancev preizkusila vsestranski Igor Mikič - mišica in njegova mama Marija. Čeprav končni izkupiček ni bil najboljši, je exatlonovec poskrbel, da v oddaji smeha res ni manjkalo.

Marija in Igor sta se v oddaji Leta štejejo zelo zabavala in zabavno je bilo tudi za gledalce. V finale sta prišla z zneskom 5800, kar dober dosežek, a jima potem v štirih poskusih ni uspelo točno določiti starosti zadnjega neznanca in oddajo sta zapustila brez nagrade.

"Sva ugotovila, da nama tole ne gre," je svojo izkušnjo s sodelovanjem v oddaji pokomentiral Igor. Še pred finalom pa se je pošalil, da bi se morala prijaviti v oddajo Zgreši leta. Več v zgornjem videu.

Igor Mikič je znan po svojih zabavnih izjavah in tudi tokrat jih ni manjkalo. Povedal pa je tudi nekaj zabavnih zgodb o sebi. Med drugim, da z mamo ne marata mačk, saj pravi, da so mačke hinavske. Pes za razliko od njih svojega lastnika nikdar ne bo ugriznil. Je pa Igorja v otroštvu poleg mačke ugriznil tudi konj.

"Šli smo v Lipico božat konje, imel sem 8 ali 9 let, meni je zmanjkalo sladkorčkov, sem se obrnil in me je konj šavsnil za ramo, dvignil dva metra in spustil na tla. Imel sem odtis od konja cel mesec," je povedal priljubljeni Mišica. Več v spodnjem videu.

