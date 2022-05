Večer z Avsenikovim pečatom Pri Črnem Petru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sobotni oddaji Pri Črnem Petru bo Jasnin kandidat za sovoditelja pevec ansambla Saša Avsenika Luka Sešek. Ljubljančan je odličen imitator in vokalist. Pravkar mineva eno leto, odkar se je prvič oblekel v slovensko narodno nošo in se pridružil ansamblu Saša Avsenika. Odtlej se mu je življenje postavilo na glavo, saj priljubljeni ansambel nastopa tako doma kot v tujini, predvsem v nemško govorečih deželah.

Luka bo Jasni pokazal kar nekaj svojih veščin in vrlin: kako poživiti napovedovanje z žongliranjem, kako bi zvenelo, če bi v napovedovanje vključili tudi legendarnega pokojnega Avsenikovega trobentača in humorista Franca Koširja. V izziv oponašanja Franca Koširja bodo s klobukom na glavi zagrizli prav vsi akterji Črnega Petra. Komu bo šlo najbolje, boste videli in slišali v soboto zvečer.

Foto: Bojan Puhek

Posebno presenečenje za voditeljskega kandidata pa se bo zgodilo v drugi polovici večera, ko bo Luko med imitiranjem Jana Plestenjaka presenetil prav on. Jan Plestenjak bo zapel tudi svojo najnovejšo uspešnico Dobro sede.

Foto: Bojan Puhek

Akcijo Kdor pride prvič, pije zastonj bo tokrat skušal izkoristiti nenavadni gost iz Nemčije, ki bo akterje Črnega Petra skušal prepričati, da proizvaja čudovite domače suhomesnate izdelke. Kako se bo dotični gost izkazal, ko ga bodo akterji Črnega Petra prosili, naj Luko Seška malce poduči o nemščini, pa boste videli v soboto zvečer.

Novinar Regon se mora v svojih poskusih, kako dobiti brezplačno pijačo, kar pošteno potruditi, na vse izzive pa vseeno ne more biti pripravljen. Glede na to, da je njegova nemščina v resnici zelo šibka, bo precej klavrno tudi njegovo poučevanje nemščine.

Foto: Bojan Puhek

Veliki finale glasbenega izbora za Naj pesem pomladi Črnega Petra se vse bolj približuje. Na sporedu bo v soboto, 28. maja, v tokratni oddaji pa bomo slišali še en predlog. Z novo pesmijo Bi šla z menoj se bo predstavil ansambel Petan z Dolenjske.

Glasbeni gostje tokratne oddaje bodo še ansambel Saša Avsenika, Dejan Vunjak, Domen Kumer in ansambel Stil.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.