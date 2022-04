Ste vedeli, kaj se je med nastopom zgodilo slovenskemu glasbeniku? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, se bo v vlogi sovoditelja preizkusil priljubljeni glasbenik Mitja Ferenc, ki ga večina pozna tudi kot člana zasedbe Prifarski muzikanti. Pred oddajo nam je o sebi razkril nekaj zanimivosti, med drugim tudi to, kaj je bilo najhuje, kar se mu je zgodilo med glasbenim nastopom.

Tokratni večer v oddaji Pri Črnem Petru bo minil v znamenju kitare, saj Ljubljančan prleških korenin brez nje ne gre nikamor.

Še preden pa je stopil na oder in pokazal, ali je iz pravega testa za sovoditelja Jasne Kuljaj, smo ga vprašali, kaj poleg glasbe najraje počne, kaj je bilo najhuje, kar se mu je primerilo med glasbenim nastopom, razkril nam je zanimivo anekdoto z Jasno Kuljaj in povedal, zakaj je prav on pravi za sovoditelja v oddaji.

Kaj vse nam je zaupal, si lahko pogledate v zgornjem videoposnetku, kako se je odrezal kot sovoditelj, pa preverite v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.