Hčerka razkrila, kaj Jureta Koširja vrže iz tira #video

V kvizu Leta štejejo, ki ga lahko na Planetu spremljate vsak četrtek in petek ob 19.45, sta se tokrat v ugibanju let preizkusila nekdanji alpski smučar Jure Košir in njegova hčerka Alina. Pri tem na žalost nista bila tako uspešna, kot bi si želela, sta pa vmes vseeno razkrila kar nekaj zanimivosti o njunem odnosu, med drugim tudi to, kaj Jureta Koširja vrže iz tira.

Voditelj Klemen Bučan je v kvizu Leta štejejo Jureta Koširja in njegovo hčerko Alino vprašal, v čem sta si najbolj podobna in v čem najbolj različna. Alina je prva izpostavila naslednje: "Podobna sva si v tem, da se oba zelo hitro razjeziva. Sva vzkipljiva in trmasta."

Jure jo je nato dopolnil, da oba rada kaj dobrega pojesta in da ju druži podoben okus za glasbo in filme ter da se ujameta v smislu za humor: "Kakšne satire so nama kar pri srcu."

Voditelja Klemna Bučana je nato zanimalo, kdaj je Jure Košir nazadnje izgubil živce, Alina pa je dejala, da se ne spomni. Klemna je nato zanimalo še, kaj Jureta vrže iz tira, Alina pa je razkrila: "Če kaj ni pospravljeno ali pa če mora večkrat ponavljati stvari." Jure se je ob tem sicer zasmejal, hitro pa začel pojasnjevati: "Ne zahtevam veliko, ne od Aline ne od ostalih dveh, ampak neke osnove morajo biti, če živiš v istem prostoru."

Jure je nato pojasnil, da imajo doma tudi koledarček z opravili, ki bi jih moral vsak postoriti, ampak naj bi to predstavljalo kar velik problem. Alina je medtem zmajevala z glavo, Klemen pa je bil vesel te informacije, saj bo od zdaj naprej vedel, na kaj mora paziti v bližini Jureta Koširja.

Oče in hčerka sicer v kvizu nista točno uganila niti ene starosti neznancev. V finale sta se podala s 6.600 evri, ampak tudi pri zadnji kandidatki nista pravilno ugotovila, koliko pomladi šteje, zato sta se iz kviza morala posloviti praznih rok.

