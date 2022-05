Tega med klicem v sili Godler ni pričakoval #video

V nocojšnjem Milijonarju se bodo tekmovalci spet zelo izkazali in se spogledovali z visokimi dobitki. Med njimi bo tudi tekmovalec Simon s Ptuja, ki se je pri vprašanju, kdo je filumenist, odločil, da bo poklical sestrično Alenko.

Godler je Simona pred tem vprašal, ali so Alenki blizu tujke. Simon je bil pri odgovoru kar malce preveč iskren. "Mislim, da ji je znan Google." Voditelj ga je pri tem v šali opomnil, da to ni dovoljeno, in ga še enkrat vprašal, ali so ji znane tujke. Simon je svoj odgovor tokrat popravil in dejal: "Ja, ja."

Tekmovalec in voditelj sta nato čakala, da se Alenka oglasi na telefon, nato pa se je zgodilo nepričakovano. Jure Godler je zaslišal moški glas, kar ga je nekoliko zmedlo. Janez, ki se je oglasil na telefon, je bil pripravljen pomagati Simonu, zato je voditelj dejal, da bo tudi to v redu. Več v zgornjem videu.

Simon je kasneje pojasnil, da je to bil Alenkin mož. Doma se je namreč zbralo nekaj ljudi, da bi tekmovalcu pomagali ob morebitnem klicu, in Janez je bil tisti, ki se je prvi oglasil. Ali je bil Janez Simonu v pomoč, izveste v nocojšnji oddaji.

