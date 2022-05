Hajdi je s to potezo Anžeta spravila v jok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Anže za Hajdi ponovno pripravil presenečnje, ni pa pričakoval, da ga bo s prav posebnim darilcem presenetila tudi ona. Hajdi je Anžeta s to potezo spravila v jok.

Po vseh presenečenjih, ki jih je Anže pripravil za Hajdi, se je tudi ona odločila, da se mu oddolži z lepo gesto. Sprva je sicer priznala, da vanj ni zaljubljena, ampak je nanj za zdaj samo navezana. Vseeno je dejala, da mu je presenečenje pripravila zato, ker si ga zasluži.

Anže je ob prejemu darila zajokal od sreče. "Skoraj bi izgubil zavest, saj mi česa takšnega ni pripravila še nobena ženska. Povsem sem šokiran." Hajdi je na samem priznala, da je Anže precej bolj čustven kot ona, obenem pa zna čustva tudi bolje pokazati: "Pri tem sem zelo ljubosumna nanj, ker to zna. Tudi jaz bi rada znala to, ampak ne vem, kako!"

Anže je zaradi Hajdijinega darilca ostal povsem brez besed: "Ne morem verjeti, kakšno žensko sem dobil!" Hajdi je priznala, da je Anže ostal do nje prijazen tudi takrat, ko mu ne bi bilo treba biti: "Drla sem se nanj, mu izrekla vse živo, ampak še vedno me trpi."

Anže je nato Hajdi razkril, da pri njem največ štejejo malenkosti in da izredno ceni to, kar mu je Hajdi pripravila.

"Dejanja povedo največ. Ženske so mi že govorile, da imajo rade, ampak ni vse samo v besedah. Hajdi je zame v tem zadnjem mesecu naredila toliko lepih stvari, ki jih v življenju nisem dobil od nobene ženske. Mislim, da me tudi nobena v življenju ne bo imela več tako rada, kakor me ima Hajdi." Potočil je še nekaj solz sreče, nato pa priznal: "Hajdi je nedvomno ženska mojih sanj." Več v zgornjem videu.

