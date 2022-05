Ste že videli ta video Chorchypa in Damjana Murka? #video

V oddaji Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu, sta se v ugibanju let neznancev preizkusila Tinkara Fortuna in Denis Porčič - Chorchyp, o katerih smo v oddaji izvedeli marsikaj zanimivega. V kvizu sta se odlično odrezala, dobitek pa namenila za dober namen.

Denis in Tinkara se poznata že kar nekaj časa, zdaj pa tudi poslovno sodelujeta. Med snemanjem oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, sta namreč prišla na idejo, da bosta skupaj pripravila otroško slikanico in pobarvanko ter posnela videe, v katerih Denis prikazuje vaje, s pomočjo katerih se otroci lahko naučijo gibanja živali. Denis je v oddaji Leta štejejo te vaje pokazal in z voditeljem Klemnom Bučanom sta jih skupaj tudi izvedla.

Da sta Denis in Tinkara res odlična ekipa, sta dokazala tudi v oddaji Leta štejejo, kjer sta priigrala tri tisoč evrov. Odločila sta se, da bosta dobitek podelila v dober namen. "Povezuje naju tudi to, da sva oba lastnika posvojenega psička, tako da del zneska podarjava Zavodu Pit, ki rešuje zapuščene kužke po celotnem Balkanu, del pa Božičkovi tovarni daril iz Celja, ki skrbi, da vsi otroci, tudi tistih staršev, ki si tega ne morejo privoščiti, dobijo decembra darila pod novoletno jelko," je razkrila Tinkara.

Tinkara in Denis imata tudi odličen smisel za humor in tako smo v oddaji lahko videli, kakšen video je nastal, ko jim je bilo v hotelu med snemanjem oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko malce dolgčas. Voditelj Klemen Bučan je povedal, da je Denisovo ljubezensko življenje zelo skrivnostno, za razliko od Tinkarinega, ki je poročena in ima tri otroke. Pošalil se je, da bi odgovor na to vprašanje lahko našli v videu, v katerem sta bila Denis in Damjan Murko sama v sobi. Več v spodnjem videu.

V nocojšnji oddaji Leta štejejo bosta leta ugibala nekdanji smučarski as Jure Košir in njegova hči Alina.

Kviz Leta štejejo je na Planetu na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.