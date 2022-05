"Bojim se govoriti, saj bi to lahko privedlo do konflikta z Andražem!" #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00, so se pari udeležili zadnje skupne večerje. Na njej je bila Sanela izjemno zadržana in tiha, razkrila pa je, da se boji govoriti, saj bi to lahko prineslo nov konflikt z Andražem.