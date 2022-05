Sandi presenetil z novim videzom in razkril, ali je še vedno samski #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko spremljate od ponedeljka do petka ob 8. uri, sta voditelja Taiji Tokuhisa in Suzna Kozel gostila udeleženca šova Poroka na prvi pogled Sandija Hribernika, ki je predstavil svoj pogled na dogajanje v šovu in razkril, ali je po neuspešni zvezi s Kate že našel srečo v ljubezni.