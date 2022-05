To je razlog, da Danica ne obsoja Kate #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, sta se Danica in Aleksander na enem od njunih zadnjih zmenkov v šovu dotaknila tudi dogajanja med Kate in Sandijem. Eden drugega sta povprašala o tem, kaj bi storila, če bi se znašla v njunih čevljih.

Danica in Aleksander sta se na enem svojih zadnjih zmenkov dotaknila tudi dogajanja med Sandijem in Kate. Izpostavila sta Sandijevo čustveno odzivanje na celotno dogajanje. Danica je na samem odkrito dejala: "Najlažje je analizirati druge. Mene pa zanima, kje sva midva in kam greva."

Aleksandra je nato vprašala, kaj bi on storil, če bi se znašel na Sandijevem mestu. Njen mož je sprva ovinkaril, naposled pa le dejal: "Težko rečem. Mogoče bi zavoljo spoštovanja do eksperimenta in strokovnjakov sledil njihovim nasvetom oziroma bi želel realizirati tisto, kar bi čutil. Če to ne bi šlo, bi odšel."

Aleksander je nato vprašal še Danico, kaj bi storila, če bi on kontaktiral dve ali tri druge ženske, ona pa mu je odgovorila: "Najprej bi se s teboj pogovorila in te vprašala, kaj si želel s tem pridobiti. To bi storila na miren način." Aleksander je na samem poudaril, da je prepričan, da se tega z Danico ne bi šla, ker sta preveč zrela in ne potrebujeta takšnih potrditev.

Danici je priznal, da ne razume ljudi, ki na takšen način iščejo v zvezi potrditve pri drugih ljudeh, Danica pa mu je pojasnila, da to verjetno izhaja iz tega, da nekdo v zvezi ni srečen in zato raziskuje drugje. "Zato jaz ne obsojam Kate, ker je raziskovala že na začetku eksperimenta, ker ni bila zadovoljna," je še razkrila Danica.

