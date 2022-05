Nina in Domen spregovorila tudi o znamenitih seks kockah #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je pare čakala še zadnja skupna ceremonija. Pred strokovnjake sta sedla tudi Nina in Domen, ki sta spregovorila o svojih strahovih, razkrila pa tudi, da Nininega poročnega darila nista nikoli uporabila.

Kot tretji par so strokovnjaki na zadnji ceremoniji predse poklicali Nino in Domna. Sprva sta zakonca spregovorila o najlepšem trenutku v eksperimentu. Domen je priznal: "Ko sem spoznal Nino na najinem poročnem dnevu. To je dan, ki ga ne bom nikoli pozabil." Nina je zase dejala, da se ji je zdela najbolj zabavna vožnja z džipom, najlepši trenutek pa, ko sta jo doma pričakala pica v obliki srčka in ljubezensko pismo: "Takrat se me je res dotaknil."

Domen je nato priznal, da raje sam pove, da ima Nino rad, kot pa da to sliši, saj ga je sicer strah, da je res tako. Tudi Nina je iskreno dejala, da jo je strah, ko to sliši, saj ne ve, kako naj se na to odzove. Strokovnjaki so opazili, da se očitno oba bojita, da ne bi dosegla pričakovanj druge osebe.

Strokovnjaki so nato izpostavili še Ninino poročno darilo – seks kocke, ki so med zakoncema takoj prebile led. Nina in Domen sta razkrila, da jih med eksperimentom sploh nikoli nista uporabila. Več v zgornjem videu.

Strokovnjakinja Milena Pleško jima je svetovala, da si v tednu, ko bosta ločena eden od drugega, pišeta pisma ali posnameta videe, v katerih bosta eden drugemu povedala tisto, kar si sicer ne bosta smela. Zakoncema se je to zdela zelo dobra ideja.

