Exatlonec Jan Čampa izpolnil svojo obljubo in pomagal #foto

Eden od takšnih je tudi Exatlonec Jan Čampa. O njegovi gesti, ko je s pomočjo koledarjev želel pomagati Jerneji, smo že poročali. Zdaj je zgodba dobila vsaj kanček srečnega epiloga, saj so za dekle na vozičku s skupnimi močmi zbrali lep znesek, ki ji bo prav prišel pri okrevanju.

Foto: Osebni arhiv

Devetnajstletni Jerneji Štarkel se je življenje v trenutku postavilo na glavo, ko je, prej zdrava, čez noč ohromela. V pol leta so za njo zbrali več kot dva tisoč evrov, s katerimi ji želijo pomagati pri rehabilitaciji.

"Ko sem spoznal njeno zgodbo, je bila moja prva misel, da ji želim pomagati. In tako se je izpeljala ekipna dobrodelna akcija seksi moškega koledarja. Moram se zahvaliti svojemu dekletu Evi Plešnar, ki je z ekipo ves projekt izvedla, pa naj še kdo reče, da so misice, manekenke samo lepe. Tudi pametne in sposobne obstajajo, malo za šalo, malo zares. Tako smo z dobrodelnim projektom Jerneji zbrali 2.435 evrov prostovoljnih prispevkov, ki ji bodo omogočili nadaljnje terapije za kakovostnejše življenje. Denar smo ji predali osebno, da je res prišel v prave roke. Presenečen sem bil, kako velik je bil odziv ljudi, in srečen, da marsikdo ni pozabil na sočloveka, ko potrebuje pomoč."

Foto: Osebni arhiv Jan Jerneji pomaga s treningi, njegovo dekle Eva pa ji svetuje o prehrani. Vsi so veseli že dosedanjih rezultatov, vedno pa je želja po napredku. Srečno tudi naprej.

