Andraž v šoku: to mu je za konec povedala Sanela #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21.00, so si pari na zadnjem skupnem dogodku prebrali zaobljube in razkrili, ali bodo s svojim partnerjem ostali tudi po koncu eksperimenta ali ne. Sanela je poskrbela za veliko presenečenje med branjem svoje odločitve in Andraža povsem šokirala.