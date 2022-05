Janko: Ugotovil sem, da ne morem brez Monje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Janko priznal, da je do Monje razvil čustva in ugotovil, da mu je brez nje težko. Pri pisanju končne zaobljube bo tako poslušal, kar mu govori srce, upa pa, da bo tako ravnala tudi Monja.