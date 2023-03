Si bo Maša za sladico nocoj privoščila Žana? #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, pare nocoj čaka druga skupna večerja. Vzdušje na njej bosta najbolj začinila Žan in Maša, ki bosta odkrito flirtala pred vsemi, tudi pred svojima zakonskima partnerjema.

Med sproščenim vzdušjem na večerji so flirtanje med Mašo in Žanom opazili tudi drugi udeleženci druge skupne večerje. Vlasta je zaradi tega priznala, da se sprašuje, kdo je na večerji sploh poročen. Z njo se je strinjala tudi Tina, ki pa se je spraševala, ali sploh prav sedijo. "Lahko so jih posedli nasproti," se je zasmejala Vlasta.

Žan je hitro pojasnil situacijo: "Zadnjič so naju dali tako zelo narazen in videli, da sva se gledala, zato so naju danes dali bližje, da nama zadevo olajšajo." Maša se je strinjala in dodala, da jima tako tudi ne bo treba škiliti.

Vlasta ju je nato opomnila, da so za Žanom postavili še sladice. Maša se je zahihitala, Damir pa jo je opomnil da ni težav, če jo poskusi že prej, saj bo le tako izvedela, ali je dobra. Za piko na i pa je s svojim komentarjem poskrbel Žan: "Pomembno je tudi, da poskusiš pravo sladico." Maša mu je zatrdila, da bo.

Na samem pa je Žan dodal: "Ne vem, ali je Maša na mene gledala kot na sladico. Mogoče je name res gledala tako."

Če Žanova predvidevanja držijo, pa lahko izveste samo na Planetu nocoj ob 21. uri! Ne zamudite!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri! Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče! Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.