Ne boste verjeli, česa se izjemno boji Jan Klobasa #video

Nocojšnja oddaja kviza Kolo sreče, ki jo na Planetu ujamete ob 20. uri, bo v znamenju exatlonovcev. Kolo sreče bodo tokrat vrteli Jan Klobasa, Andreja Košir in Tadej Ambrožič - Ambro. O njih bomo izvedeli marsikatero zanimivo zgodbo, med drugim tudi to, katera žival Janu Klobasi požene strah v kosti.

Jan Klobasa, ki nas je prejšnjo jesen navduševal v Exatlonu, je velik ljubitelj živali in kar nekaj jih ima tudi doma, med drugim tudi petdeset kokoši, ki mu pridno nosijo jajca. Ima še papigo, dve mački in tri pse. Vseeno pa obstaja žival, ki se je nekdanji exatlonovec najraje izogne v velikem loku.

"Kaj je fora, zakaj se bojiš žab? Kaj so ti naredile?" je zelo zanimalo voditelja Klemna Bučana. "Nič mi niso naredile. Pač rega rega in na koncu še kvak in potem še skoči. Hvala lepa, ne," je odgovoril Jan in nasmejal ves studio.

"Tudi jaz sem se danes malo zeleno oblekel. Upam, da te ne moti," ga je nato v šali še malce podražil voditelj. Več v zgornjem videu.

Exatlonovci Jan Klobasa, Andreja Košir in Tadej Ambrožič - Ambro. Foto: Planet TV

Poleg Jana Klobase bosta v nocojšnji oddaji nastopila še dva exatlonovca iz druge sezone te najtežje televizijske preizkušnje, in sicer Andreja Košir ter Tadej Ambrožič - Ambro. Kdo izmed njih bo najuspešnejši pri vrtenju kolesa sreče, izveste že nocoj.

