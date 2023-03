Tanja Kocman: Mislim, da je to davek, ki ga je terjala emancipacija žensk #video

Vsak četrtek si lahko na Planetu ob 20. uri ogledate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Tokrat se je v vlogi voditeljice preizkusila Tanja Kocman, na pomoč pri komentiranju dogajanja v šovu Poroka na prvi pogled so ji priskočili še Miha Hercog, Žan Papič in Tomaž Mihelič – Marlenna. Tokrat so pod drobnogled vzeli tudi zakon in obnašanje Blaža in Tine.