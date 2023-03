Meri: Ta večerja je bila zame živa tema #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili skupne večerje. Za pestro vzdušje sta tokrat poskrbela Žan in Maša, ki sta se pred vsemi odkrito spogledovala, kar so opazili tudi strokovnjaki, obenem pa sta občutek nelagodja vzbudila tudi pri svojima zakonskima paretnerjema.