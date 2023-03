Meri je na koncu z živci: Ob Žanu se mi meša #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, je Meri ponovno razočaral njen mož Žan. Zjutraj jo je s svojim prihodom zbudil, Meri pa je zaradi tega vsa razdražena povedala, da bi najraje spakirala in Žana zapustila.

Žan je verjel, da se je zgodaj zjutraj, medtem ko je Meri še spala, tiho prikradel domov. "Zjutraj, ko sem prišel, sem bil ekstra pozoren na to, da ne zbudim Meri, in po prstih odšel do omare," je pojasnil Žan. Več kot očitno mu to ni uspelo, saj se je Meri vsa razdražena zbudila in povedala:

"Žan je prišel, sploh ne vem, kdaj, in si začel sušiti lase v kopalnici. Imava majhno stanovanje, v katerem se vse sliši, in vedel je, da spim. Ne vem, ali gre za provociranje ali nezavedanje. Ne vem, ali naj se smejim ali jočem."

Na drugi strani je Merijin odziv na samem komentiral Žan: "To jo moti samo zato, ker sva še vedno skupaj. Motijo jo dejansko vse stvari, tako kot mene na njej moti marsikaj." Tudi Meri je brez zadržkov dejala:

"Meni se že meša ob njem. Ne ljubi se mi več. Nisem prišla v eksperiment zato, da bom nekomu mama in psihiater. Prišla sem iskat moža, žal pa nimam moškega. Počutim se razočarano, jezno, mogoče tudi malo žalostno, da se je vse tako odvilo. Dobro moram premisliti, kaj bom storila vnaprej. Najraje bi spakirala in šla."

Pa bo Meri to res storila? Ne zamudite današnje epizode šova Poroka na prvi pogled, ki bo samo na Planetu ob 21. uri postregel z vsemi odgovori!

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.