Tomaž Mihelič in Žan Papič sta razkrila svoji osvajalski tehniki #video

Vsak četrtek si lahko na Planetu ob 20. uri ogledate komentatorsko oddajo Poroka na drugi pogled. Tokrat se je v vlogi voditeljice preizkusila Tanja Kocman, na pomoč pri komentiranju dogajanja v šovu Poroka na prvi pogled so ji priskočili še Miha Hercog, Žan Papič in Tomaž Mihelič – Marlenna. Pogovor je nanesel tudi na ljubezenski trikotnik oziroma štirikotnik iz šova Poroka na prvi pogled.

V šovu Poroka na prvi pogled sta uteho eden pri drugem zaradi nesreče v svojem zakonu pričela iskati Maša in Žan, na drugi strani pa sta se pričela zbliževati tudi Meri in Matevž. Tanja Kocman je to opisala, kakor da pri teh dveh parih Kupid strelja z zaprtimi očmi v različne smeri.

Medtem ko so gledali, kako sta se na sprehodu sestala Maša in Žan, je Tomaž priznal: "Med njima čutim neko pristno vez," s čimer so se vsi strinjali, Tanja pa je celo malo sočustvovala: "Oba sta prišla iz takšnih položajev, da si zdaj samo želita, da bi ju drugi razumel."

Miha je sicer poudaril, da mu je čudno, da pri Žanu Maša ni komplicirala glede njegove višine, saj sta z Matevžem približno enake velikosti, vseeno pa je to pri njem izpostavila kot velik minus. "Ker jo je motilo vse drugo, potem je iskala neke oporne točke, na katere bi se lahko navezala," je pojasnil Tomaž Mihelič.

Žan Papič pa je nato priznal, da se je njemu pri tem zmenku zdelo najbolje, da je Žan kot alternativo Maši ponudil sebe. Tanja pa je nato izpostavila Žanov zanimiv osvajalski pristop, saj je Maši namignil, naj počaka, da vidi kakšne spodnjice ima. Razkrila je, da je to znan in pogost osvajalski pristop na Štajerskem, nato jo je zanimalo, kako je s tem pri njih treh.

"Jaz sem s Koroške, mi spodnjic sploh ne nosimo," je razkril Tomaž Mihelič, Žan Papič pa je dejal, da se mu zdi to precej posreden način. "Jaz sem veliko bolj neposreden," je razkril, Tanjo pa je zanimalo, kaj s tem misli. Še preden je Žan lahko odgovoril, mu je v besedo skočil Tomaž Mihelič in se pošalil na Žanov račun. Kako in s čim, lahko pogledate v zgornjem videoposnetku.

