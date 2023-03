Žan je želel oditi domov, a mu je Meri prekrižala načrte #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili druge skupne ceremonije zaobljub. Po napetosti polnem tednu se je Žan odločil, da bo eksperiment zapustil, Meri pa se je odločila, da si kljub vsemu želi ostati. To pomeni, da oba zakonca v šovu ostajata vsaj še en teden.

Strokovnjaki so sprva izpostavili, da so na skupni večerji opazili ohladitev v njunem zakonu. Žan je pojasnil, da je bilo tako ves teden, ker se je on umaknil od nje in ji dal prostor, poudaril pa: "To se mi niti približno ne zdi ustrezen način, ampak po vseh prejšnjih neuspelih poskusih se mi je zdel edini način, ki ga prej nisem ubral."

Meri je priznala, da se zaradi tega počuti neprijetno, razkrila pa: "Še vedno vidim eno lučko, ker se znava vsaj med skupnimi aktivnostmi zabavati. Je pa težko, ker se mi zdi, da sva dve galaksiji narazen." Timoteja je nato zanimalo, kaj bi si Meri želela, da Žan spremeni, ona pa ga je hitro ustavila: "Mislim, da je on naredil že dovolj in da sem jaz tista, ki ni dala sto odstotkov v odnos, zato se je on tudi umaknil. Mislim, da je bolj na meni, da kaj naredim. Ne vem pa, kako."

Timotej Strnad je nato izpostavil tudi opaženo napetost med njima, kar je Žan pojasnil: "Na prvi ceremoniji sem še imel zagon, zdaj pa se mi zdi, da nisva naredila tistega, zaradi česar sva ostala. Na skupni večerji se je pokazal samo skupek vsega. In tudi jaz nisem bil tak, kot sem v resnici."

Barbaro Sarič je nato zanimalo, kako bi Meri popravila njun odnos. "Jaz še vedno vidim lučko na koncu predora. Prva dva dneva sva se namreč imela dobro, potem pa sem se jaz umaknila in še vedno se sprašujem, zakaj. Mogoče bi morala vključiti več aktivnosti in potem naprej graditi prek tega," je dejala Meri.

Alja Fabjan je nato izpostavila, da ima občutek, da Meri moti tudi Žanovo pitje alkohola. "Bolj kot pitje me moti cirkus, ki se okoli tega ustvarja," je dodala Meri, nato pa je za repliko prosil še Žan. "Jaz sem šele ta teden izvedel, da je njena toleranca do pitja alkohola ničelna. Na poročno noč mi je namreč rekla drugače," je izdal. Meri je nato priznala, da je kozarček vina ne moti, moti pa jo Žanovo poveličevanje alkohola in nalivanje pijače drugim. Žan se je branil, da bi se obnašal drugače, če bi bila Meri iskrena z njim že od začetka, poudaril pa: "Jaz sploh ne pijem veliko!"

Barbara Sarič je nato dodala, da je videti, da zakonca eden drugega ne slišita. Meri se je strinjala, saj naj bi si Žan vedno narobe interpretiral, kar ona reče, obenem pa sta oba trmasta in vztrajata pri svojem. "Za najino nerazumevanje je mogoče krivo tudi narečje," je malo za šalo malo zares dodal Žan.

Svojo odločitev je prva razkrila Meri: "Vem, da je bil teden težek, sem pa zelo trmasta in ker vem, da sva se že imela dobro, čeprav malokrat, ostajam. Rada bi obrnila nov list." Žan pa ni bil istega mnenja: "Med nama sem opazil razdvojitev. Ne bi rad, da bi izpadlo, kakor da sem vrgel puško v koruzo, ampak mogoče sem zdaj vse skupaj dojel, zato odhajam."

Pravilo v šovu določa, da v takšnem primeru oba zakonca ostaneta v eksperimentu vsaj še en teden. Pa jima bo v tem času res uspelo obrniti nov list?

