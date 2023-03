Rebeka Dremelj je nekoč sanjala o povsem drugačni karieri #videla

Voditelju Klemnu Bučanu je povedala, da je v otroških letih redno obiskovala tekme spidveja v Krškem, ki je znano prizorišče tovrstnih tekem.

"Vedno sem stala na stojišču, da sva bila bližje boksom in vsemu. Te spidvejiste sem jaz vedno občudovala in sem si vedno želela sama voziti spidvej. Seveda se je to povsem izjalovilo, ker sem šla potem v modo in manekenske vode takrat še kot otrok, ampak bi me bilo verjetno zanimivo videti na spidvej motorju."

Kljub temu je s spidvejem na nek način ostala povezana, saj je na svetovnem prvenstvu v spidveju pred leti pela slovensko himno. Več v zgornjem videoposnetku.

Kolo sreče se bo vrtelo tudi nocoj, med tremi tekmovalci bo tokrat modni oblikovalec Milan Gačanovič - Gacho. Ne zamudite.

