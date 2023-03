Dve zgodbi o uspehu pomenita trdo delo #video

V oddaji Jutro na Planetu sta bili ta teden z nami dve zelo uspešni podjetnici: Petra Parovel in Herta Kosmina. Kakšen je njun recept za uspeh? Pogovarjali smo se tudi, kaj je tisto, kar mora imeti posameznik, da se izstreli iz povprečja in uspe.

Naši gostji v oddaji Jutro na Planetu pišeta navdihujočo zgodbo. Obe stojita na čelu zelo uspešnega lastnega podjetja. Kakšni so bili začetki, kakšen je recept za uspeh in kako tako uspešen posel usklajevati z zasebnim življenjem? Petra Parovel in Herta Kosmina sta podjetnici − prvo lahko 24 ur na dan spremljamo na družbenih omrežjih, drugo pa vsako jutro na televiziji.

Ko je Herta Kosmina začenjala posel, večina ljudi sploh še ni vedela, kaj so to prehranska dopolnila. Danes velja za izkušeno televizijsko svetovalko, ki svetuje tako pred kamero kot za njo. Številni jo namreč ustavijo tudi na cesti in prosijo za nasvet. Vse skupaj pa se je začelo, ko je sama potrebovala pomoč, nato pa s pomočjo sina začela razvijati poslovne ideje in graditi uspešno podjetje, ki ga vodi še danes.

Foto: zajem zaslona

30-letna Petra Parovel pa je podjetnica, vplivnica, osebna trenerka, a predvsem mama in žena. Primorka, ki rada razbije tudi kakšen tabu, pove resnico brez zadržkov in navdihne marsikoga. "Želela sem si nekaj več, že od malega," pravi Petra. Že kot otrok se je zavedala, da je treba trdo delati, če želiš nekaj doseči. Obenem pa prizna, da ji ne uspe uspešno krmariti med poslovnim in zasebnim svetom. Ima se za slabo gospodinjo, zato je hvaležna za moža. "Nikoli nisem nikjer 100-odstotna," pravi. In prav zaradi iskrenosti ji na Instagramu sledi skoraj 100 tisoč ljudi.

Herta je odrasla v družini brez rednega prihodka, a ima v sorodstvu veliko podjetnikov, ki so danes uspešni. "Največji smisel ni sam uspeh, ampak to, da ste nekomu pomagali," pravi. "Ne komplicirajte preveč," je Herta položila na srce vsem, tudi Petri, saj se vsak trudi po svojih najboljših močeh. Nikoli ne moreš ločiti poslovnega in zasebnega življenja, pravi babica štirih vnukov. Vztrajnost, trdo delo in postavljen jasen cilj so skrivnosti uspeha, sta bili enotni sogovornici.

Zakaj nekaterim posameznikom uspe, pri drugih pa se zdi, da bodo vse življenje ostali v nekem sivem povprečju? Kakšen je recept za uspeh? O tem smo govorili z gostom dr. Aleksandrom Šinigojem, predavateljem in strokovnjakom za osebno in poslovno rast, nevrolingvistično programiranje. Kaj nam je zaupal, prisluhnite v zgornjem videu.

Oddaja Jutro na Planetu je na sporedu od ponedeljka do sobote ob 8. uri.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.