Ta vikend si oglejte filmsko premiero meseca

Ob koncu tedna nas na Planetu čakajo odlični filmi, v soboto ob 20. uri bomo zadrževali sapo ob adrenalinskem trilerju Anna, v katerem Sasha Luss igra manekenko, ki pod fasado krhke punčke skriva smrtonosne veščine nevarne poklicne morilke. V filmu igrajo tudi oskarjevka Helen Mirren, Luke Evans in Cillian Murphy, režiral ga je Luc Besson. Akcijski triler bo predvajan na slovenskih televizijah premierno.

V soboto bo ob 22. uri na sporedu še kultna komedija Nori na Mary (There's Something About Mary).

Premiera meseca je napeta sodna drama

V nedeljo ob 20. uri bo na planetu dramski triler Mavretanec: dnevnik iz Guantanama (The Mauritanian) režiserja Kevina Macdonalda (Zadnji škotski kralj, Whitney). V filmu igrajo Jodie Foster, Tahar Rahim, Benedict Cumberbatch in Shailene Woodley, resnična zgodba pa govori o Mavretancu, ki so ga ameriške oblasti osumile, da je sodeloval pri pripravi terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, zato je bil brez obtožbe in sojenja kar 14 let zaprt v zloglasnem ameriškem vojaškem taborišču Guantanamo.

Mavretanec: dnevnik iz Guantanama Foto: promocijsko gradivo

Jodie Foster je bila za stransko vlogo odvetnice nagrajena z zlatim globusom, Tahar Rahim pa je bil zanj nominiran. Sodna drama ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,4 in je Planetova filmska premiera meseca.

V nedeljo bo ob 22. uri na sporedu še akcijski film Umri pokončno: Dober dan za smrt (A Good Day to Die Hard) z Brucom Willisom.

