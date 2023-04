Aleš: To je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili že četrte ceremonije zaobljub, na kateri sta zadnja pred strokovnjake sedla še Anna in Aleš. Njun zakon je trenutno v rožicah, saj je Anna razkrila, da sta v pravljici, iz katere se noče prebuditi.

"Aleš me vsak dan preseneti z novim personaliziranim darilom. Vsako je unikatno in vsako mi seže do srca. Vse to sprejemam z odprtim srcem in mu tudi vračam, ampak res je neverjeten," je na začetku pogovora s strokovnjaki razkrila Anna.

Zakonca sta nato spregovorila še o svojem zmenku, na katerem sta igrala nogomet, med vsem tem pa je Alja Fabjan opazila, da se nenehno držita za roke, zato jo je zanimalo, kako se njun odnos poglablja.

"Res je fascinantno. Odkar Anno poznam, se veliko pogovarjava. Veliko se objemava, včasih pade tudi poljubček na lička. Predvsem pa čutim njeno toplino in nežnost, ki sta mi prej zelo manjkali. Ko to občutim, sem sproščen, zelo uživam v njeni družbi. Čas teče tako hitro, da sploh ne vem, kdaj je jutro in kdaj je noč," ji je odgovoril Aleš.

Anna je priznala, da ob Aleševih besedah vedno postane čustvena, dodala pa je: "Najin zakon je kot ena pravljica. Ne bi se rada zbudila iz te pravljice, naj traja. Res se dopolnjujeva." Oba sta sicer zatrdila, da trenutno gradita na temeljih, saj sta prepričana, da se brez njih lahko vse podre, čeprav imata močno kemijo.

Strokovnjakom sta nato razkrila, da sta se v tem tednu še bolje spoznala. Aleš je zatrdil: "V njej čutim eno toplo osebo, kar je nekaj najlepšega, kar človek lahko doživi." Same pohvale pa je o svojem možu povedala tudi Anna: "Njega sprejemam kot cel paket in ga občudujem. Obenem obožujem večino stvari. Res je fenomenalen!"

Zakonca sta nato razkrila, da ostajata v eksperimentu tudi prihodnji teden, ki pa bo postregel s pestrim dogajanjem. Ne zamudite naslednje epizode šova Poroka na prvi pogled, ki se na Planet vrača že v jutri ob 21. uri!

