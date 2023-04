Žan priznal: Še nikoli nisem tako dolgo ciljal luknje #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. V njem se bosta Maša in Žan nocoj odpravila na minigolf, kjer pa ne bosta zelo uspešna.

Maša in Žan sta se preizkusila v igranju minigolfa, pri katerem pa nobeden od udeležencev ni pokazal pretirane spretnosti. Pri obeh se je ne glede na to pokazala tekmovalnost, o čemer je Maša na samem dejala: "Jaz mislim, da v življenju vedno dobim to, kar želim, tako da sem tekmovalna. Mislim, da sva si pri tem kar podobna."

Igro sta nato nadaljevala, a še vedno neuspešno. Po kar nekaj neuspelih poskusih je Žan priznal: "Še nikoli nisem tako dolgo ciljal luknje."

Če vas zanima, zakaj bo Žan z njunega zmenka domov odšel prestrašen in zakaj bo Tina nocoj svojega moža končno prijela za zadnjico, ne zamudite nove epizode Poroke na prvi pogled, ki se bo na Planetu začela ob 21. uri.

Šov Poroka na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Pred tem si lahko ob 20. uri ogledate še epizodo zabavnega kviza Kolo sreče. Zamujene epizode in druge ekskluzivne vsebine si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.