Tina zavpila od zadovoljstva: Jaz imam kar kurjo polt #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, bodo Rok in Vlasta ter Tina in Blaž šli na dvojni zmenek. Celotno dogajanje je za oba para organizirala Vlasta, njeno presenečenje pa bo tako uspelo, da bodo vsi vpili od zadovoljstva. Vsaj v prvem delu.

Vlasta je skrbno pripravila program za dvojni zmenek, na katerem sta se jima z Rokom pridružila še Tina in Blaž. Prvi del zmenka je predstavljalo dirkanje s porschejema, nad čimer so bili vsi štirje izjemno navdušeni.

"Jaz nikoli ne ostanem brez besed, zdaj sem pa že dve minuti tiho, tako da vsa čast," je Tina navdušeno dejala Blažu po tem, ko se je usedla v avto. Prav tako brez besed je ostal tudi Rok.

Zakonci so nato testirali hitrost avtomobila, oba moža pa sta bila zelo zadovoljna, ko sta videla, da sta se njuni ženi po pospešku kar "prilepili" na sedež. Tina je celo zavpila: "Jaz imam kar kurjo polt," vmes pa vriskala od zadovoljstva.

Vsi štirje so se srečali šele na koncu, Vlasta pa je Tino in Blaža vprašala, ali je presenečenje uspelo. Tina ni mogla skriti svojega navdušenja: "Ali ste me že videli kdaj tako srečno v tem eksperimentu? Mislim, da take sreče še ni bilo."

Prvi del presenečenja bo Vlasti sicer uspel, ampak zakonce nocoj čakata še polet s helikopterjem, med katerim bo Roku padlo srce v hlače, in spust z gorskimi kolesi. Pestro pa bo tudi pri preostalih zakoncih! Maša in Žan se bosta, na primer, odpravila na svoje prvo nakupovanje v erotični trgovini …

