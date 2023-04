Pred ceremonijo je Žiga priznal: Megla v Ljubljani, megla v moji glavi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko od ponedeljka do srede ob 21. uri spremljate šov Poroka na prvi pogled. Pari se bodo udeležili že četrte ceremonije, na kateri se bodo odločali, ali bodo ostali poročeni ali ne. Ta teden je največ negotovosti prisotne pri Maši in Žanu.

"Megla v Ljubljani, megla v moji glavi," je pred ceremonijo sprva dejal Žan, nato pa to tudi pojasnil: "Ta teden sem ugotovil, da z Mašo nisva na isti valovni dolžini, kar se tiče gurmanskega življenja, in mislim, da bi to znalo motiti najino skupno življenje zunaj eksperimenta."

Nič kaj bolj pozitivno pa ni bila naravnana niti Maša, ki je priznala: "Po desetih dneh je konec nekega začetnega navdušenja. Stvari so se nekoliko ustalile in zdaj se resnično spoznavava. Imela sva tudi en ponesrečen dan, v katerem je šlo kar nekaj stvari narobe, zato bom zdaj morala malce razmisliti in pretehtati določene stvari, da se bom lahko odločila."

Ali si bosta Žan in Maša dala še eno priložnost, izveste v nocojšnji oddaji.

