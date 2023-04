Oriana Girotto razkrila, kako je živeti v Benetkah #video

Nocoj ob 20. uri bomo na Planetu spet vrteli Kolo sreče. Ena izmed nocojšnjih treh tekmovalcev bo vedno nasmejana Oriana Girotto, ki bo v oddaji med drugim razkrila, da je kar 23 let živela v Benetkah, in razložila, kako je tam videti vsakdanje življenje.

Oriana Girotto je v oddaji, ki si jo boste na Planetu lahko ogledali nocoj, voditelju Klemnu Bučanu povedala, da med drugim dela tudi kot turistična vodička, njeni gostje pa so predvsem Italijani. Poudarila je še, da v tem delu zelo uživa.

"Si pa do 23. leta, to je zelo zanimivo, živela v Benetkah. Si potem imela svoj vodni skuter in si šla v trgovino? Kako je to videti? Jaz sem bil v Benetkah in meni je noro, ampak si ne predstavljam, ali imaš potem svoj čoln ali kaj?" je nato še zanimalo voditelja Klemena Bučana.

"Ja, Benečani, ki zares tam stanujejo, imajo svoj čoln, čeprav so malo omejeni. Oni ne morejo kar tako potovati. Benečani potujejo z vaporetti, to so nekakšni vodni avtobusi. V tistem trenutku vidiš, kako je v bistvu težko. Težko je predvsem, če študiraš v Benetkah. Vsako predavanje je na drugi lokaciji in se moraš premakniti. In če nisi fit ali če si mamica z vozičkom, je res težko," je razložila Oriana, ki Benetke obožuje in jih še vedno obišče vsaj enkrat na mesec. Več v zgornjem videu.

Kako uspešna bo Oriana pri vrtenju kolesa sreče in pri odkrivanju črk in gesel, izveste že v nocojšnji oddaji.

