Na televizijske zaslone se vrača Oriana Girotto

Oddaja izhaja iz revije Stop, ki je na sceni že skoraj šestdeset let, načrtujejo pa tudi vzpostavitev radijske postaje radioStop. V njej bodo gostili zanimive goste ter spremljali aktualno dogajanje na različnih področjih, kot so filmi, glasba, kultura in družbena omrežja.

Povezovala jo bo znana voditeljica Oriana Girotto, v ekipi pa so tudi druga prepoznavna imena – urednica revije Stop Karmen Špacapan, nekdanja televizijska novinarka Tanja Divac, novinarji Luka Klarič, Alesh Maatko in Teja Pelko ter snemalec Ivan Valtl.

Znova zaljubljena

Girotto se je v vlogi televizijske voditeljice prvič preizkusila leta 1997, ko je skupaj s Katarino Čas vodila oddajo Atlantis na Kanalu A. Kot Slovenka z italijanskimi koreninami je kasneje vodila tudi oddaje na italijanski Sky Italia, do leta 2022 pa še oddajo Dobro jutro na RTV Slovenija.

Poznamo jo tudi kot nekdanjo ženo Borisa Cavazze, s katerim ima sina Alesandra Borisa, v lanskem letu pa je znova našla srečo v ljubezni. Po razhodu s kitaristom Maticem Ajdičem, s katerim je leta 2016 dobila drugega sina Edvarda, ji je srce ogrel roker in radijski voditelj Dajnomir Gorjanec.

Oriana Girotto je srečo v ljubezni našla z radijskim voditeljem Dajnomirjem Gorjancem. Foto: Mediaspeed

