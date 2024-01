Ameriški igralec izvedel, da je sorodnik britanskega kralja

Igralec Bob Odenkirk, znan predvsem po glavni vlogi v seriji Pokličite Saula (Better Call Saul), je pred kratkim gostoval v oddaji Finding Your Roots, v kateri znane osebnosti raziskujejo svoje družinsko drevo.

Med iskanjem njegovih prednikov se je izkazalo, da se mu v žilah pretaka vsaj malo plemiške krvi. Še več, izvedel je, da sta z britanskim kraljem Karlom III. bratranca v 11. kolenu.

"To je noro," se je v oddaji zasmejal presenečeni Odenkirk, ki je z družino Windsorjev povezan prek svojega očeta. Ta je bil namreč potomec nezakonskega sina plemiča iz družine Schleswig-Holstein-Plön, iz katere izhajajo tudi predniki družine Windsor.

Odenkirk je ob odkritju dejal, da ni monarhist in da ne verjame v ločevanje ljudi po poreklu. "Zdi se mi nekako izkrivljeno. Razumem, zakaj se je družba vrtela okoli monarhov in voditeljev ter dedne pravice do oblasti, to se je dogajalo v vseh družbah, vseh civilizacijah. Toda mislim, da so z demokracijo nastopili boljši časi in da bi se tega morali držati," je poudaril.

