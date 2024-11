Družina in prijatelji so se dober mesec po njegovi smrti poslovili od nekdanjega člana skupine One Direction Liama Payna. Pokopali so ga v Amershamu v Buckinghamshiru, severozahodno od Londona. Med žalujočimi so bili tudi njegovi nekdanji kolegi iz skupine Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan in Zayn Malik, dekle Kate Cassidy in nekdanja partnerka Cherly, s katero ima sina.

Paynovo krsto so v cerkev pripeljali na belem vozu s konjsko vprego, na katerem sta bila napisa"sin" in "oče".

Poleg družinskih članov in nekdanjih kolegov iz skupine so se pogrebne slovesnosti udeležili tudi nekdanji šef glasbene založbe Syco Music Simon Cowell ter voditelji James Corden, Marvin in Rochelle Humes, Scott Mills in Adrian Chiles.

Pred cerkvijo se je zbrala manjša množica domačinov in oboževalcev.

Izključili možnost namerne povzročitve smrti

Liam Payne je umrl 16. oktobra po padcu s tretjega nadstropja hotela v argentinskem Buenos Airesu. Pri padcu je utrpel hude poškodbe in si zlomil lobanjo. Star je bil 31 let. Policija je v njegovi hotelski sobi našla prepovedane snovi ter uničene predmete in pohištvo. Toksikološki testi so razkrili, da je imel v telesu sledi alkohola, kokaina in predpisanega antidepresiva.

Argentinsko državno tožilstvo je ugotovilo, da je padel v stanje nezavesti, kar izključuje možnost namerne povzročitve smrti. Pred dvema tednoma so aretirali tri osebe. Ena oseba je obtožena zapustitve osebe, ki je kasneje umrla, ter dobave drog. Zaradi dobave mamil sta bila ovadena tudi uslužbenec hotela in tretja oseba. Nihče od aretiranih ni bil imenovan.

