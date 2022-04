Simon Cowell priznal, da je pretiraval z botoksom: Sin me ni prepoznal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvainšestdesetletni Simon Cowell je priznal, da je pretiraval z botoksom, njegov zadnji tretma je zelo spremenil njegov obraz. Za prenehanje se je odločil tudi zato, ker je zaradi njegovega videza njegov osemletni sin dobil panični napad.

Nekdanji sodnik X Factorja, ki ima sina s partnerico Lauren Silverman, je razkril, da nima več polnil na obrazu.

Glasbeni mogotec je bil leta 2016, med 11. sezono America's Got Talent, videti bistveno drugačen. "Bila je faza, ko so vsi imeli polne obraze tega in drugega."

Simon Cowell s partnerico Lauren Silverman leta 2021 Foto: Guliverimage

Nadalje je razkril, da je v svoji želji po mladostnem videzu morda šel predaleč. "Ko sem videl svojo sliko iz let pred tem obdobjem, se skoraj nisem prepoznal".

Botoks je kozmetični postopek, ki sprosti mišice na obrazu in gladi gube. Simon je v petek zvečer poskrbel za sproščenost na prireditvi Kids' Choice Awards, oblečen je bil v navadno črno majico z dolgimi rokavi in ujemajoče hlače. Televizijski obraz je nosil tudi oporo za zapestje, potem ko si je pred kratkim zlomil roko v nesreči z električnim kolesom v domačem Londonu.

Leta 2019 je priznal, da je imel popravilo obraza in "nekaj botoksa". Leta 2018 je Simon Cowell tudi priznal, da je imel facelifting, vendar ni povedal, kdaj, in dodal, da postopek "boli kot hudič".

Simon je nekoč trdil, da je zaradi uporabe botoksa lahko še deset let delal na televiziji, a obžaluje, da je pretiraval s postopkom. "Upam, da sem zdaj videti bolje, verjetno sem imel pred nekaj leti nekaj preveč botoksa, kot ga imajo vsi na televiziji. Zdaj skrbim le za preprosto nego obraza, nič preveč ekstravagantno."

