Kaj je Simon Cowell naredil s svojim obrazom?

Simon Cowell, najbolj znan po vlogi žiranta v šovih talentov, je s pomočjo lepotnih popravkov tako spremenil svoj obraz, da je videti, kot da je ves čas žalosten.

Britanski mediji, ki so začudeni, kako se je zadnja leta spremenil, so za mnenje prosili estetske zdravnike, ki so potrdili, da do tega pride po dolgoletni uporabi botoksa ter polnil v lica in čeljust ter da je vse to prispevalo k upadlim obrvem. "Hitro lahko pretiravaš, kar pa pripelje k nenaravnemu videzu," so razložili. Dr. Aamer Khan je za The Sun povedal: "Njegove veke so videti težke in povsem mogoče je, da je botoks povzročil, da so upadle."

Kasneje si je privoščil še dvig obraza (facelift), kar po mnenju estetskih zdravnikov prav tako ni bila najboljša rešitev za Cowlla. "Njegov upadli obraz in oči so rezultat slabih posegov," so dejali in dodali, da bi se moral po njihovem mnenju povsem izogniti lepotnim popravkom.

Na družbenih omrežjih krožijo fotografije, na katerih ima ves čas žalosten izraz na obrazu:

Priznal, da je pretiraval

Da rad uporablja botoks, je 61-letni zvezdnik priznal že pred časom, prav tako se je strinjal, da je z njim pretiraval, in se celo pošalil: "Rad gledam, kako se moj obraz s pomočjo botoksa z leti spreminja."

K tako opazni spremembi videza pa je pripomogla tudi velika izguba kilogramov, dodajajo estetski strokovnjaki, saj je Simon predlani spremenil način prehranjevanja in se na pobudo sina začel izogibati mesu ter mlečnim izdelkom.

"Izguba kilogramov se vsekakor pozna tudi na njegovem obrazu, zlasti na srednjem delu, kjer je vse malce upadlo, kar vpliva na njegov celotni videz."

Lani je na rdeči preprogi pokazal vitkejšo postavo, a si s sončnimi očali zakril del obraza. Foto: Guliverimage

