Simon Cowell, ki s svojimi izjemno priljubljenimi televizijskimi oddajami išče (glasbene) zvezdnike prihodnosti, je v soboto med vožnjo z električnim kolesom tako nerodno padel, da si je zlomil hrbet. Poškodba je bila zelo resna, 60-letnega Britanca so operirali še isti dan.

Čeprav je bilo sprva videti precej hudo, pa se zvezdnik danes počuti dobro in že hodi ter se šali na svoj račun, pišejo ameriški mediji.

"Norčav je in na splošno zelo pozitivno naravnan," je potrdil njegov prijatelj. "Zaveda se, da je imel neverjetno srečo in je zelo hvaležen zdravniški ekipi, ki je odlično poskrbela zanj." Slavnega Britanca zdaj čakajo tedni rehabilitacije.

Foto: Getty Images

Cowell si je hrbtenico zlomil na treh mestih in se le za las izognil paralizi. Do poškodbe je prišlo medtem, ko se je s svojim dragim, 20 tisoč dolarjev (okrog 17 tisoč evrov) vrednim električnim kolesom postavljal pred svojimi otroci. S kolesom se je nenadoma dvignil na zadnjo gumo, zaradi česar je 60-letnega zvezdnika vrglo vznak, na hrbtenico.

Kmalu po nesreči je že tvitnil, da pred nakupom električnega kolesa priporoča temeljito branje navodil za uporabo.

Some good advice...

If you buy an electric trail bike, read the manual before you ride it for the first time.

I have broken part of my back.

Thank you to everyone for your kind messages.