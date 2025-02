Kako se naličiti za valentinovo?

Valentinovo je popolna priložnost za ustvarjanje z ličili, s katerimi lahko izrazite svojo osebnost. Letos je v ospredju naravna eleganca, ki poudari vsako žensko. Romantične pastelne barve bodo izstopale in poskrbele, da zasijete. Od klasične rdeče šminke do bleščečih senčil in videza barbie, v nadaljevanju vam razkrijemo, kakšni so letošnji trendi za valentinovo ličenje.

Nežen glamur za romantičen vtis

Eden izmed najbolj priljubljenih videzov letos bo mehak glamur, ki združuje prefinjenost in subtilno zapeljivost. Nežni, topli toni na očeh, kot so breskova, rožnata in bronasta, ustvarijo globino in toplino, naravno definirane obrvi pa poskrbijo za svež in urejen videz. Rdečilo v mareličnih ali rožnatih tonih doda obrazu mehkobo, ustnice pa ostanejo nežno poudarjene s kremnim rdečilom ali bleščilom v naravnih odtenkih. Ta videz je popoln za tiste, ki želijo dati vtis urejenosti brez prekomerne uporabe ličil.

Rdeča šminka poudari drznost in samozavest

Rdeča šminka je brezčasna klasika, ki bo tudi letos kraljevala. Simbolizira strast in moč ter je odlična izbira za tiste, ki želijo poudariti svojo samozavest. Ta videz najbolje deluje z brezhibno matirano ali rahlo svetlečo poltjo, minimalističnim ličenjem oči in tanko črto na vekah, ki poudari pogled.

Bleščeči poudarki so letos zelo priljubljeni

Bleščice in sijoči dodatki bodo letos nepogrešljiv del ličenja. Svetlikajoča senčila v rožnatih, zlatih ali srebrnih tonih bodo ustvarila glamurozen videz, mokri učinek na vekah pa bo poskrbel za prefinjen sijaj. Za dodatno iskrico lahko dodate kristalčke na notranjih kotičkih oči ali na ličnicah, kar bo ustvarilo igriv in sodoben videz. Bleščeče ali metalik ustnice bodo celoten videz lepo zaokrožile.

Videz barbie in rožnati odtenki

Trend barbie se bo nadaljeval tudi na valentinovo in bo kot nalašč za vse ljubiteljice igrivih rožnatih odtenkov. Senčila v odtenkih rožnate in vijoličaste bodo ustvarila nežno, a opazno podobo, ki bo poudarila ženstvenost in romantičnost. Rdečilo v rožnati ali nežno vijoličasti barvi bo obrazu dalo zdrav sijaj, rahlo nanesen tudi na nos pa bo ustvaril svež in mladosten učinek. Bleščeče ustnice v rožnatem tonu bodo dodale pridih nostalgije in dekliške elegance.

Naraven sijaj z minimalističnimi ličili

Za tiste, ki prisegajo na naraven videz, bo najboljša izbira minimalistična romantika, znana tudi kot "clean girl look". Ta trend poudarja naravno lepoto in zdravo ter sijočo kožo, ki jo dosežemo s kakovostno nego in lahkotno podlago, kot je obarvana krema ali svetleč puder. Obrvi so urejene in le rahlo poudarjene s prozornim gelom, trepalnice pa ostanejo ločene in podaljšane s tanko plastjo maskare ali pa kar brez. Ustnice naj ostanejo minimalistične, v kožnih ali breskovih tonih, kar ustvari svež in naraven videz.

